Münster, 20. April 2023: Die acardo group AG (acardo), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vectron Systems AG (Vectron), ermöglicht Kinobetreibern eine einfache Teilnahme am KulturPass. Hierbei wird die bestehende Anbindung von acardo an die Kassensysteme der Kinos genutzt.



Im November letzten Jahres kündigte der Bund den bundesweiten KulturPass an, mit dem junge Menschen, die in 2023 18 Jahre alt werden, ein Guthaben von 200 € zur Nutzung kultureller Veranstaltungen vor Ort erhalten. Im engen Austausch mit den Verbänden HDF KINO und der AG Kino - Gilde hat acardo eine Lösung erarbeitet, die eine unkomplizierte Abwicklung des KulturPasses in nahezu allen Kinos in Deutschland ermöglicht.



Mitte Juni 2023 soll der KulturPass an den Start gehen. Bis dahin müssen die technischen und organisatorischen Hürden für das Projekt, das in diesem Jahr ca. 750.000 18-jährigen ein Guthaben von 200 € für Kulturzwecke bewilligt, genommen werden. Für jedes über acardo eingelöste Kinoticket, das über den KulturPass erworben wird, bekommt acardo zukünftig eine Transaktionsgebühr.



"In Frankreich wurde im vergangenen Jahr eine vergleichbare Kulturförderung eingeführt. Auch dort waren Kinos unter den geförderten Kulturstätten und konnten einen großen Teil des Förderungsvolumens auf sich ziehen. Da eine ähnliche Entwicklung auch in Deutschland erwartet wird, ist es umso wichtiger, die Abrechnung von Kinokarten mit dem KulturPass zu automatisieren. Deshalb wurde mit acardo eine weitreichende Vereinbarung getroffen, bei der acardo die technische Abwicklung übernimmt. Wir freuen uns, unseren Kinopartnern rechtzeitig eine Möglichkeit für die Abwicklung des KulturPasses bereitstellen zu können", so Christoph Thye, Vorstand der acardo group AG.



Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo group AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA, Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg's, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.



