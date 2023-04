London (www.fondscheck.de) - Gletscher gibt es hier zwar nicht, aber wird Singapur zur neuen Schweiz, fragen sich die Experten von J O Hambro Capital Management (J O Hambro CM).Samir Mehta, Senior Fund Manager des JOHCM Asia ex Japan Fund (ISIN IE00B5L49R51/ WKN A1JT24, B EUR) bei J O Hambro Capital Management, sieht gute Gründe dafür, dass der Stadtstadt als zukünftiges globales Finanzzentrum gute Karten hat. Singapur zeichne sich zunächst einmal durch höhere Regulierungsstandards für Banken aus. Das sei einer Zeit attraktiv, in der durch die Krisen rund um Credit Suisse und Silicon Valley Bank Regulierungen, Kapitalausstattung und insbesondere das Risikomanagement von Banken verstärkt in den Fokus gerückt seien. Kein Wunder sei es daher, dass Singapur aufgrund seiner robusten Institutionen, wie der Monetary Authority of Singapore (MAS) und seiner Rechtsstaatlichkeit vermehrt Kapital wohlhabender Festlandchinesen sowie Einwanderer aus Hongkong und Taiwan anziehe. Ihren Beitrag dazu geleistet hätten die Entwicklungen in Hongkong, die COVID-Maßnahmen Chinas sowie die Geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China in Zusammenhang mit Taiwan. Geld sei ein scheues Reh. ...

