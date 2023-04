Nachbörslich reagierten die Anleger verschreckt auf die Wachstumszahlen von Netflix. Die starke Profitabilität beruhigte den Handel jedoch schnell wieder.Das Umsatzwachstum bei Netflix (US64110L1061) blieb im 1. Quartal bescheiden. Ursprünglich hatte das Management einen Umsatz von 8,172 Mrd. US-Dollar angekündigt. Geliefert hat man am Ende 8,162 Mrd. US-Dollar, was einem kleinen Plus von 3,7 % entspricht. Zu wenig für ein aktuelles Kurs- / Gewinn-Verhältnis von 33 und ein Kurs- / Umsatz-Verhältnis von 4,7. Um diese hohen Bewertungsniveaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...