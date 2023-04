Immer mehr setzt sich an den Märkten die Ansicht durch, dass ein Ende von Zinserhöhungen und vielleicht sogar Senkungen zumindest absehbar seien. Vor allem für das zweite Halbjahr wird erwartet, dass Bewegung in die Sache kommt. An der Immobilienfront bringen die Börsianer sich da schon mal in Stellung und beglücken auch Vonovia mit einer ansehnlichen Kurserholung.Anzeige:Jene setzte sich am Dienstag fort und ließ die Kurse um gut 0,9 Prozent auf 19,37 Euro ansteigen. Wenig schwer ersichtlich kratzt Vonovia (DE000A1ML7J1) damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...