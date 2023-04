Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4203/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/46 geht es um Kapsch TrafficCom und eine in die Vergangenheit gerichtete Warnung, was einen kleinen Trade bei mir auslöste. Weiters erkläre ich nochmal "Homey B" im Intro und schaue auf das Aktienturnier und speziell auf die Uniqa. News gibt es zur Post, Uniqa, Kapsch TrafficCom, CA Immo und Research zu Post und Strabag. Historisches habe ich zu CA Immo, Uniqa, Mayr-Melnhof und Immofinanz. Und: Die Wiener Börse ist auf der Suche nach einer Vollzeitkraft für die ...

