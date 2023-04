FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 MGK IL0010823123

GILAT SATELLITE NETWORKS GSA IL0010825102

AUDIOCODES LTD. IS 0,01 AU1 IL0010829658

CAMTEK LTD. CMZ IL0010952641

SAPIENS INTL DL-,01 S3P KYG7T16G1039

KENON HLDGS LTD 76N SG9999012629

AB/FROM ONWARDS 20.04.2023 13:30 CET