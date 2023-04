EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

MOBOTIX AG: Wiederbestellung des MOBOTIX CEO und CFO sowie Erweiterung des Vorstands um einen Chief Sales and Marketing Officer (CSMO)



20.04.2023 / 13:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Langmeil, April 2023 - Mit Wirkung vom 01. Mai 2023 bilden Thomas Lausten (CEO), Klaus Kiener (CFO) und Phil Antoniou (CSMO) zusammen mit dem kürzlich ernannten CTO, Christian Cabirol den neuen Vorstand der MOBOTIX AG. Der Vorstand wird sich, basierend auf einer beschleunigten Geschäfts- und Produktstrategie, auf die Weiterentwicklung und Innovation von MOBOTIX konzentrieren. So war bereits eine Umsatzsteigerung von 27% für das erste Halbjahr des Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahres 2022/2023 möglich.



Thomas Lausten wird MOBOTIX auch zukünftig führen

Am 20. April 2023 hat der Aufsichtsrat Thomas Lausten für weitere zwei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der MOBOTIX AG bestellt. Thomas Lausten führt die MOBOTIX AG seit 15. Juni 2017 und hat die Transformation der MOBOTIX AG in den vergangenen Jahren vorangetrieben. Der Fokus lag dabei auf der Produktentwicklung und der Marktexpansion insbesondere in DACH, Europa und den USA, sowie der Stärkung der APAC-Märkte. Das Ziel für die kommenden Jahre wird es sein, vermehrt Produktinnovationen voranzutreiben und Investitionen zu tätigen, die eine stärkere globale Präsenz in ausgewählten geografischen und vertikalen Märkten sichern.



Klaus Kiener als CFO wiederbestellt

Ebenso hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung Klaus Kiener für weitere zwei Jahre zum Finanzvorstand (CFO) der MOBOTIX AG wiederbestellt. Klaus Kiener ist seit April 2016 für das Unternehmen tätig. Er ist zukünftig für die Bereiche Finanzen, Corporate Planning, Investor Relation, Recht/Compliance/Datenschutz, Organisation, Qualitätsmanagement, IT-Services, Logistik/Zoll verantwortlich.



Phil Antoniou wird MOBOTIX Chief Sales and Marketing Officer (CSMO)

Mit Wirkung zum 1. Mai 2023 erweitert Phil Antoniou als viertes Mitglied den Vorstand der MOBOTIX AG in seiner neuen Position des Chief Sales and Marketing Officer (CSMO). Phil Antoniou hat in den vergangenen Jahren die EMEA-Märkte als auch APAC und zuletzt Nord- und Südamerika betreut, womit er eine breite Kenntnis über die weltweiten Kundenanforderungen besitzt und bestens mit allen Details der MOBOTIX Technologie vertraut ist.

In seiner neuen Funktion wird er sich auch auf das Unternehmensmarketing konzentrieren, um das Kundenfeedback verstärkt zu berücksichtigen und den Bekanntheitsgrad der MOBOTIX Lösungen und Produkte weiter zu steigern



Der neue Vorstand wird die technologische und vertriebliche Entwicklung von MOBOTIX, basierend auf der MOBOTIX DNA, vorantreiben. Zentrale Werte bleiben dabei die deutsche Qualität und beste Cybersicherheit. Im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Deep Learning bietet das Sammeln, Aggregieren und Analysieren von Daten eine Menge Wachstumschancen - und das nicht nur im Bereich der Sicherheit, sondern auch für Kundenanalysen und Produktionsprozesse, indem die Kombination von Hardware und KI-Lösungen Video- und Metadaten nicht nur aufzeichnen, sondern direkt analysieren.



Über die MOBOTIX AG

MOBOTIX ist ein führender Hersteller von hochwertigen, intelligenten IP-Videosystemen. Im Laufe der Jahre hat MOBOTIX neue Maßstäbe in der innovativen Videoüberwachungs-technologie gesetzt und dezentrale Lösungen auf den Markt gebracht, die durch ein Höchstmaß an Cybersicherheit und GDPR-Compliance abgesichert sind. MOBOTIX wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Langmeil, Deutschland, wo das Unternehmen eine eigene Forschung und Entwicklung sowie eine eigene Produktion "Made in Germany" unterhält. Weitere Niederlassungen befinden sich in New York, Dubai, Sydney, Paris und Madrid. Kunden in aller Welt vertrauen tagtäglich auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Hard- und Softwarekomponenten der MOBOTIX-Systeme und legen dabei besonderen Wert auf Flexibilität, integrierte Intelligenz und maximale Datensicherheit. Industrie, Handel, Logistik und Gesundheitswesen sind nur einige der zahlreichen vertikalen Branchen, in denen MOBOTIX Lösungen die Aktivitäten der Endanwender unterstützen. Durch etablierte Technologiepartnerschaften, auch auf internationaler Ebene, integriert die offene Plattform MOBOTIX neue Anwendungen, die auf der Nutzung von künstlicher Intelligenz und Deep Learning basieren.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

PR Agentur: fimakom - communication network, Jörg Peter,

joerg.peter@fimakom.de

Besuchen Sie uns online unter: www.mobotix.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/Mobotix-DE/

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/MOBOTIX.DE/

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/MOBOTIX_DACH

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/user/MobotixAG



Kontakt:

MOBOTIX AG - Klaus Kiener, CFO PR AGENTUR

Kaiserstraße, 67722 Langmeil fimakom - communication network

Tel: +49 6302 9816-3003 Public Relations

Klaus.Kiener@mobotix.com Jörg Peter

www.mobotix.com joerg.peter@fimakom.de

Mobil: +49 (0) 173 - 6606031









Ende der Insiderinformation



20.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com