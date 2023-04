Neubau am Ortsrand ist ein Bekenntnis zum traditionsreichen Standort im Odenwald.

Das Frankfurter Unternehmen Merz wird in Reinheim im Odenwald eine neue Produktionsstätte errichten. Bis 2026 soll am Stadtrand eine "Green Factory" entstehen, die dann die bestehende Produktionsstätte in Reinheim ersetzen wird. Der traditionsreiche Merz-Standort wird nicht nur erhalten, sondern zukunftsfest gemacht.

"Das Projekt ist ein klares Bekenntnis zum Standort Reinheim und verbindet Geschichte und Zukunft unseres Unternehmens", sagt Philip Burchard, CEO der Merz-Group, der 2024 in Reinheim den Grundstein für den nachhaltigen Fabrik-Neubau legen will. "Wir rechnen derzeit mit einer Investition von 120 Millionen Euro", sagt Burchard weiter.

"Besonders freut uns, dass wir als größter Arbeitgeber in Reinheim eine verlässliche Zukunftsperspektive für unsere Mitarbeitenden und die Menschen vor Ort schaffen", sagt Hans-Jörg Bergler, COO des global operierenden Frankfurter Unternehmens.

In Spitzenzeiten arbeiten derzeit bis zu 270 Mitarbeitenden in Reinheim. Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist Standortleiter Torben Weilmünster besonders wichtig: "Mit der "Green-Factory" setzen wir die lange Tradition von Merz am Standort Reinheim zukunftsfähig auf nachhaltigem Wege fort."

Ressourcenschonend und effizient wird die Technologie sein, auf die Merz künftig in Reinheim setzt: Modernste Verpackungstechnologie trifft auf ein hochmodernes Waren-Transportsystem.

Seit 80 Jahren ist das Frankfurter Unternehmen mit Schwerpunkt Gesundheit und Wohlbefinden im Odenwald vertreten. Das starke Wachstum des in 28 Ländern vertretenen Frankfurter Familienunternehmens ist ein Grund für die Investition, die unter den Gesellschaftern breiteste Unterstützung genießt.

