Zürich (ots) -Politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse wirken sich auf das Buchungsverhalten von Konsumentinnen und Konsumenten aus. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Buchungsplattform local.ch. Ob CS-Übernahme oder Energiekrise aufgrund des Ukraine-Krieges: Bei den monatlich 1.7 Millionen Userinnnen und Usern von local.ch lösten beide Themen grosse Reaktionen bei den Anfragen nach Dienstleistungen aus. Keinen Effekt mehr hat hingegen die Corona-Pandemie.Das sind die Hauptbefunde der Datenauswertung der grössten Schweizer Buchungsplattform local.ch, die von localsearch (Swisscom Directories AG) betrieben wird:- Das Buchungsverhalten auf local.ch ist ein guter Seismograf für wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche Veränderungen.- Nach der CS-Übernahme hat sich die Nachfrage nach Bankdienstleistungen verdoppelt.- Dienstleister im Energie-Sektor haben seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Branchenvergleich am meisten zugelegt.- Im Top 10-Ranking der Business Kontakte gibt es keinen Corona-Effekt mehr.- Am meisten Business Kontakte im ersten Quartal 2023 hatten Restaurants, Ärzte und Coiffeure.Stefano Santinelli, CEO localsearch: "Für KMUs führt kein Weg an einer guten Online-Präsenz vorbei, damit ihre Dienstleistungen digital gefunden und gebucht werden können."Die Medienmitteilung ist beigefügt. Die Grafiken der Datenauswertung können unter dem Button "Mitteilung und Grafiken" heruntergeladen werden.Pressekontakt:Stefan Wyss, Head of Communicationsmedia@localsearch.ch+41 58 262 76 82Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100905724