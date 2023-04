Wien (www.fondscheck.de) - Die unter anhaltenden Mittelabzügen leidende Schweizer Fondsgesellschaft GAM steht zum Verkauf, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Interessent sei nun bekannt geworden. Das Londoner Investmenthaus Liontrust. Die Zeit für die krisengeplagten Schweizer dränge.Der britische Asset Manager Liontrust habe Interesse am Kauf der skandalgeplagten Schweizer Fondsgesellschaft GAM angemeldet. Einen entsprechenden Bericht von "Sky News" hätten beide Häuser in Mitteilungen bestätigt. Liontrust zähle demnach zu einer Reihe von Bietern, die an einer Übernahme von GAM interessiert seien. Zusammen würden die Häuser ein Vermögen von 100 Milliarden Britischen Pfund (114 Mrd. Euro) verwalten. Die Schweizer Gesellschaft ringe mit einem anhaltenden Abfluss von Kundengeldern. ...

