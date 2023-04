Aktuell reagiert allein das in den letzten Tagen im Vergleich zu den 3 übrigen Haupt-Edelmetallen schwächste Gold geringfügig positiv auf die heute Nachmittag um 14:30 Uhr sowie 16:00 Uhr anstehende Vorlage diverser neuer US-Konjunkturdaten. Diese Publikationen sollten nach der von uns ebenfalls voll geteilten Konsenserwartung der Ökonomen insgesamt das Bild einer weiter fortschreitenden Konjunkturabschwächung in den USA skizzieren.Anzeige:So legt aktuell um 11:45 Uhr das defensivste und am wenigsten konjunkturreagible Gold (TVC:GOLD) ...

