123fahrschule schließt das erste Quartal mit einem Umsatz von 5,1 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA in Höhe von 230.000 Euro ab. Vorstand prüft derzeit die Aufnahme weiterer Finanzmittel durch die Ausgabe von Aktien oder ähnlicher Instrumente. Köln, 20. April 2023 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, vermeldet einen positiven Geschäftsverlauf im ersten Quartal. Mit 5,1 Mio. Umsatz hat das Unternehmen einen erneuten Umsatzrekord aufgestellt und damit den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 45 % gesteigert, obwohl die Umsetzung der im Dezember beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen und die Erhöhung der Profitabilität im Vordergrund standen. Insbesondere durch die Neuverteilung der Vorstandsressorts mit der Umstellung der Verantwortung für das operative Geschäft Ende letzten Jahres konnte das EBITDA in Q1 2023 im Vorjahresvergleich von -556.000 Euro auf 155.000 Euro und damit um 711.000 Euro gesteigert werden, obwohl die durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen ihre Wirkung im operativen Betrieb noch nicht vollständig entfalten konnten. Daher ist das bereinigte EBITDA um Arbeits- und sonstige Verträge korrigiert, die durch die im Dezember gestartete Restrukturierung gekündigt wurden, sich aber aufgrund vorhandener Kündigungsfristen nicht vollständig im ersten Quartal auf der Kostenseite niedergeschlagen haben. Ein Großteil dieser Kündigungen wird ab Anfang des dritten Quartals vollständig umgesetzt sein und dauerhaft zu einer verbesserten Kostenstruktur beitragen. Das um diese Faktoren bereinigte EBITDA beträgt 230.000 Euro für das erste Quartal 2023. Die Gesellschaft arbeitet mit höchster Priorität daran, die beschlossene Strategie vollständig umzusetzen und sich auf die anstehende Einführung der Online-Theorie vorzubereiten. Zur Stabilisierung des laufenden Geschäfts als Working Capital sowie für die allgemeine Unternehmensfinanzierung prüft der Vorstand derzeit die Aufnahme weiterer Finanzmittel durch die Ausgabe von Aktien oder ähnlicher Instrumente. Ob eine Ausgabe derartiger Instrumente erfolgt sowie Zeitpunkt und Konditionen einer möglichen Transaktion stehen noch nicht fest. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:?



123fahrschule?SE



Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath

Tel: 0221-177357-60 |?ir@123fahrschule.de |?www.123fahrschule.de?

Mehr Infos unter: unternehmen.123fahrschule.de



