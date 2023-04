HELLOFRESH

Als Spezialist für Kochboxen-Lieferungen an Privathaushalte liegt die Herausforderung zum einen auf der Kostenseite nebst Marketing, zum anderen darin, die Akzeptanz in den noch zu entwickelnden Märkten wie Südeuropa aufzubauen, was sich als kostspielig und herausfordernd erweist. Aus einst 17 Mrd. € Börsenwert wurden nun 4,1 Mrd. €. 7,6 Mrd. € Umsatz per 2022 sollen bis 2025 auf rd. 10 Mrd. € ausgeweitet werden. 60 % des Umsatzes werden in den USA generiert. Auf Australien und Europa entfällt der Rest. Ende März wechselte das Management bereits vorsichtig die Richtung. Neue Länder sollen nicht mehr erschlossen werden. Was nicht funktioniert, wird eingestampft. Heißt: 500 bis 600 Mio. € freier Cashflow bis 25/26 gelten auf diesem Weg als machbar.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 16! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 16 u. a.:++ Der IMF hält Deutschland für die schwächste Volkswirtschaft im Ländervergleich++ Die Berichtssaison schließt mit einer dicken Überraschung++ MERCK - Zu Unrecht abgestraft++ BRENNTAG - Die nächsten Wochen werden wegweisend++ Die Wall Street bleibt in ihren Meinungen gespalten++ KI - Wer profitiert?++ TESLA senkt zum fünften Mal die PreiseIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info