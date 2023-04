Freude für US-amerikanische Apple-Nutzer - der Konzern bietet ab sofort Nutzern der Apple Card in den USA 4,15% Zinsen p. a., wie mehrere Medien übereinstimmend berichten und Apple außerdem in einer Pressemitteilung verkündet. Das Sparkonto wird, wie auch schon seit 2019 die Apple Card, in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs aufgelegt und ist in die digitale Geldbörse Apple Wallet integriert.Die 4,15% Zinsen sind mehr als das Zehnfache des Durchschnitts in den Vereinigten Staaten, wie Apple verkündet. ...

