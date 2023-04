Apple-Chef Tim Cook hat sich am Mittwoch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi getroffen. Der Tech-Riese möchte in Indien sowohl die Produktion als auch den Verkauf seiner Smartphones ausbauen. Apple ist entschlossen, im ganzen Land zu expandieren und Investitionen zu tätigen, so Cook in einem Tweet nach dem Treffen. Modi sagte, sie hätten über den "technologiegestützten Wandel in Indien" gesprochen.Von Yang Jie und Rajesh RoyThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerEinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...