Mit einem Minus von fast zehn Prozent ist AT&T am Donnerstag der größte Verlierer im S&P 500. Bei der defensiven US-Telekomaktie ist ein so kräftiger Kursverlust ungewöhnlich, doch die Zahlen des Konzerns kamen bei den Anlegern gar nicht gut an. Der schwache Cashflow schürt die Angst vor niedrigeren Dividenden.AT&T hat im ersten Quartal die Rechnungsbeträge im Mobilfunk zwar deutlich gesteigert und überraschend viele neue Vertragskunden an Land gezogen. Allerdings fielen die Ausgaben ...

