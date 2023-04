Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA10170T2083 Boundary Gold and Copper Mining Ltd. 20.04.2023 CA10170T3073 Boundary Gold and Copper Mining Ltd. 21.04.2023 Tausch 20:1

US3455231049 Foresight Autonomous Holdings Ltd. 20.04.2023 US3455232039 Foresight Autonomous Holdings Ltd. 21.04.2023 Tausch 6:1

US68559A1097 Orbital Infrastructure Group Inc. 20.04.2023 US68559A2087 Orbital Infrastructure Group Inc. 21.04.2023 Tausch 40:1