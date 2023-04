Hamburg (ots) -Die deutsch-norwegische Politik-Comedy-Serie "Powerplay" (12 x 50 Minuten) hat beim diesjährigen Cannes International Series Festival den Hauptpreis als beste internationale Serie und den Preis für die beste Musik gewonnen. Die NDR-NRK Koproduktion setzte sich gegen starke Konkurrenz aus der ganzen Welt durch."Powerplay" erzählt die unglaubliche, aber reale Geschichte von Gro Harlem Brundtland (gespielt von Kathrine Thorborg), die in den späten 1970er-Jahren als junge Ärztin für die selbstbestimmte Abtreibung kämpft, als sie fast zufällig in die Politik stolpert. Während die Regierung um sie herum implodiert, lernt Gro, ihre eigenen Machtspiele zu spielen, bis sie schließlich 1981 Norwegens erste Ministerpräsidentin wird.Die erste Staffel von "Powerplay" wird Ende dieses Jahres in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen gezeigt."Powerplay" ist eine Ko-Produktion von NRK und NDR und wurde von Motlys und Novemberfilm (Fremantle) produziert. Headautor der Serie ist Johan Fasting, der bereits bei der erfolgreichen und preisgekrönten Serie 'Homeground' und bei dem auf der Berlinale uraufgeführten Kinofilm 'Ninja Baby' mit Regisseurin Yngvild Sve Flikke zusammengearbeitet hat. Die Musik komponierten Kare Christoffer Vestrheim, Andrea Louise Horstad, Kristoffer Lo, Eivind Helgerod. Die Redaktion im NDR liegt bei Sabine Holtgreve und Christian Granderath."Powerplay" wurde vom NDR im Rahmen der FabFiction-Initiative unterstützt. Die Initiative wurde 2022 gemeinsam von NDR, SWR und WDR ins Leben gerufen. Ziel ist für die Steamergeneration junge Programmangebote für die ARD Mediathek zu generieren.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5490716