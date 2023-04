Brühl (ots) -



Seit 2005 gehört die Skulptur "Capricorne" des surrealistischen Künstlers Max Ernst zu den Hauptattraktionen des Max-Ernst-Museums in Brühl. Jetzt will der Leihgeber, die Deutsche Bank, das Werk verkaufen und hat den Leihvertrag gekündigt, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe). Es geht um einen mutmaßlichen Erlös in zweistelliger Millionenhöhe. Die Deutsche Bank begründet den Plan mit einer Neuausrichtung ihrer Sammlung, die Max-Ernst-Stiftung nennt die Entscheidung eine "kulturpolitische Katastrophe für das Land Nordrhein-Westfalen".



