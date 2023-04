Elon Musk macht mit seinem Starship-Testflug am Donnerstag Schlagzeilen. Die Rakete kam nach wenigen Minuten wieder runter, was auch für die Tesla-Aktie gilt. Am Donnerstag geht über acht Prozent nach unten. Mit großer Spannung waren die Quartalszahlen von Tesla erwartet worden. Denn der Hersteller von Elektroautos hat seit Jahresanfang mehrere größere Preissenkungsrunden vollzogen, die das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...