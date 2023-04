Straubing (ots) -



Es war ein trauriges Bild, das der Bundestag am Donnerstag abgegeben hat, als die Wehrbeauftragte Eva Högl zu ihrem Bericht über den Zustand der Bundeswehr vorgetragen hat. Wohlgemerkt: Es ging um die Parlamentsarmee, der die Bundestagsabgeordneten in besonderer Weise verpflichtet sind. Dennoch waren bei allen Fraktionen ganze Stuhlreihen leer. Der Bundestag hat es versäumt, ein klares Zeichen zu setzen, dass er hinter den Soldaten steht. Das ist bedauerlich, aber auch ein Teil der Erklärung dafür, dass sich die Zeitenwende so mühsam gestaltet. Es haben noch längst nicht alle den Ernst der Lage erkannt.



