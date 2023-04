Eine Unterversorgung an Kupfer bahnt sich an. Obwohl der Rohstoff weltweit in großen Mengen für den Ausbau der Elektrifizierung benötigt wird, notiert der Kupferpreis noch deutlich unter seinem Allzeithoch. Entsprechend unattraktiv ist es, neue Vorkommen zu erschließen und abzubauen, weshalb der Markt derzeit sehr eng ist. Die logische Folge ist, dass die Aktien der vorhandenen Produzenten und Explorationsunternehmen explodieren dürften, sobald die Preise für den Rohstoff weiter steigen. Und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...