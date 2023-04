Diese Schnäppchenaktie mit 5,4 Prozent Dividendenrendite startete den Handel in den USA heute fünf Prozent billiger. Sollten Anleger die ohnehin schon günstige Aktie jetzt kaufen? Oder überwiegen hier die Risiken? AT&T ist der größte Telekommunikationskonzern der Welt und überdies auch noch ein echter Hochdividendenwert. 5,4 Prozent an Ausschüttung gibt es in diesem Jahr für Anleger von einem Unternehmen, welches sich gerade in einer echten Transformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...