Heidelberg (pta/20.04.2023/18:50) - Die MARNA Beteiligungen AG, mit Sitz Heidelberg, (ISIN DE000A0H1GY2) hatte mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 25. Juli 2022 bekanntgegeben, dass sie mit der BD Vermögensverwaltungs GmbH ein Term Sheet über die Einbringung der ihr gehörenden FL1 Holding GmbH mit Sitz in Nürnberg im Wege einer Sachkapitalerhöhung ("Flisom-Transaktion") unterzeichnet hatte. Die FL1 Holding GmbH hat ihrerseits einen Kaufvertrag bezüglich der Übernahme der Flisom AG, Schweiz, unterzeichnet (zusammen die "Flisom Gruppe"). Die Flisom AG ist ein Entwickler und Hersteller von Photovoltaik-Dünnschichtsolarzellen mit Sitz in Zürich, Schweiz.

Weiterhin wurde bekanntgegeben, dass die Flisom-Transaktion noch unter verschiedenen Bedingungen steht, nicht zuletzt der Übernahme einer Beteiligung von mindestens 75% der Flisom AG durch die FL1 Holding GmbH und der Sicherstellung der Finanzierung des operativen Geschäftes der Flisom AG bis zum Transaktionsabschluss.

Nach eigenen Angaben befindet sich die FL1 Holding GmbH derzeit im Closing Prozess mit der Flisom AG. Nach Kenntnis des Vorstandes der Gesellschaft ist das Closing hingegen noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Zur Finanzierung des Akquisitionsvorhabens der FL1 Holding GmbH hatte die MARNA Beteiligungen AG besicherte Anleihen der FL1 Holding GmbH gezeichnet, die derzeit noch ausständig sind. Die Flisom AG hat zur weiteren Sicherstellung der Finanzierung kürzlich ihre Produktionsanlage zur Herstellung von Photovoltaik-Dünnschichtsolarzellen in der Schweiz an die Ascent Solar Technologies, Inc., USA, ("Ascent") verkauft nebst Lizensierung der zugehörigen Nutzungsrechte an dem geistigen Eigentum. Die Ascent beabsichtigt hiermit nun die Produktion von Dünnschichtsolarzellen für das Luxuskundensegment der Flisom AG zu betreiben.

Die verkaufte Produktionsanlage in der Schweiz stellt rund 30% der Produktionskapazität für Dünnschichtsolarzellen der Flisom AG dar. Die 2020 in Betrieb genommene hochmoderne 40MW Produktionsanlage in Kecskemét, Ungarn (rund 70% der Produktionskapazität), befindet sich nach wie vor im Eigentum der Flisom AG.

Die Gesellschaft hält an der beabsichtigten Übernahme der Flisom Gruppe im Wege der Einbringung durch Sachkapitalerhöhung mit zeitgleicher Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des operativen Geschäftes fest (siehe Kapitalmarktmitteilung vom 25. Juli 2022). Auch wenn die Transaktion aufgrund der noch nicht eingetretenen Bedingungen immer noch mit hoher Unsicherheit behaftet ist, geht der Vorstand aufgrund der aktuellen Entwicklungen davon aus, dass nun innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate Klarheit bezüglich der potentiellen Transaktion erlangt werden kann.

