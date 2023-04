PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben nach dem schwachen Vortag am Donnerstag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Lediglich in Prag ging es moderat nach unten.

Der ungarische Aktienindex Bux legte um 0,64 Prozent auf 43 538,96 Punkte zu. Die größten Gewinner unter den Schwergewichten waren die Aktien der OTP Bank mit einem Plus von 1,1 Prozent.

In Warschau stieg der Wig 20 um 0,75 Prozent auf 1911,19 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,52 Prozent auf 62 756,88 Zähler. Bei höheren Umsätzen gesucht waren Aktien der Bank Pekao (plus 1,2 Prozent) und der Internetauktionsplattform Allegro (plus 1,5 Prozent).

An der Börse in Moskau stieg der RTS-Index um 1,39 Prozent auf 1018,60 Zähler.

Der tschechische PX sank hingegen um 0,55 Prozent auf 1407,77 Zähler. Unter den Blue Chips verloren die Aktien des Stromerzeugers CEZ bei hohem Volumen 2,4 Prozent. Gegen den Trend fest zeigten sich Erste Group mit plus 1,1 Prozent./mik/spa/APA/gl/nas

CZ0005112300, AT0000652011, HU0000061726, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371