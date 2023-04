NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 210 auf 185 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margen des Elektroautobauers lägen unter seinen Schätzungen, und auch insgesamt falle der Zwischenbericht negativ aus, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Preissenkungen hätten die Profitabilität im Autogeschäft überraschend deutlich belastet, und angesichts weiterer geplanter Maßnahmen sollte sich dieser Trend fortsetzen. Für die langfristige Marktpositionierung von Tesla bleibt der Experte aber positiv gestimmt - auch mit Blick auf die Kostenstruktur des Unternehmens./gl/la



ISIN: US88160R1014