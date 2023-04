SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung, erhält den "Outstanding Impact Partner of the Year"-Award von NVIDIA in Anerkennung seiner signifikanten länder- und regionsspezifischen Auswirkungen, einschließlich seiner Leistungen im Designraum.

Als Mitglied des NVIDIA Partner Network (NPN) hat die Zusammenarbeit von SoftServe mit NVIDIA bahnbrechende Fortschritte für Unternehmen, wie etwa Valeo, ein weltweit führendes Mobilitätsunternehmen, erzielt. SoftServe nutzte jüngst die Omniverse-Technologie von NVIDIA, um fotorealistische Kopien physischer Beleuchtungsprodukte im virtuellen Raum für die Automobil-Beleuchtungssysteme von Valeo zu erstellen.

"Es ist eine große Ehre für SoftServe, als Outstanding Impact Partner of the Year von NVIDIA anerkannt zu werden", so Volodymyr Semenyshyn, SoftServe President, EMEA. "Dies ist eine besondere Auszeichnung für uns, da es sich bei NVIDIA um einen der technologischen Marktführer und eines der weltweit innovativsten Unternehmen handelt. Die Auszeichnung zeigt darüber hinaus, wie bedeutend es sein kann, sich zusammenzuschließen, um komplexe Herausforderungen mithilfe innovativer Technologien und starker Partner wie NVIDIA zu lösen. SoftServe konzentriert sich voll und ganz auf die Zusammenarbeit mit NVIDIA, um unsere gemeinsame Vision einer schnelleren Datenverarbeitung voranzutreiben. Die bahnbrechenden Technologien von NVIDIA und die ausgeprägte Branchenkompetenz von SoftServe stellen führende IT-Lösungen und Serviceleistungen zur Verfügung, die unsere Kunden weiter stärken können."

"Die schnellere Datenverarbeitung steht im Fokus bei der Unterstützung von Unternehmen, komplexe Herausforderungen mithilfe beispielloser Innovationskraft, Geschwindigkeit und Präzision lösen zu können", so Alfred Manhart, Vice President EMEA NVIDIA Channel GSI bei NVIDIA. "Als NPN Outstanding Impact Partner of the Year konnte SoftServe seine breite Expertise bei der Bereitstellung transformativer IT-Lösungen und -Serviceleistungen demonstrieren sowie das Bestreben, die Kunden zu unterstützen, in ihrer Arbeit durch die schnellere Datenverarbeitung von NVIDIA voranzukommen."

SoftServe ist alleiniger Partner im Rahmen des Professional-Services-Programms (SDP-PS) von NVIDIA, das alle Kompetenzen von NVIDIA abdeckt. Die Zusammenarbeit zwischen SoftServe und NVIDIA versetzt die Unternehmen in die Lage, komplexe geschäftliche Herausforderungen mithilfe künstlicher Intelligenz und maschinell lernender Technologie zu lösen.

