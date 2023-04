Lotus Beverage Alliance bietet hochgradig maßgeschneiderte Produkte zur Herstellung von Getränken an, um das Wachstum in der Craft-Beverage-Industrie zu fördern

Lotus Beverage Alliance, ein Zusammenschluss erfahrener Hersteller von handwerklichen Getränkemaschinen, gab heute die offizielle Gründung als Unternehmen bekannt. Sechs führende amerikanische Anbieter von Craft-Beverage-Ausrüstung haben sich im Rahmen eines 100-Millionen-Dollar-Deals zur Lotus Beverage Alliance zusammengeschlossen. Die kombinierten Kompetenzen der Lotus Beverage Alliance ermöglichen es Getränkeherstellern jeder Größe, auf die branchenweit umfassendste Produktpalette zuzugreifen, die Ausrüstung für jeden Schritt der Produktion von handwerklich hergestelltem Bier, Wein, Cider, Spirituosen, kalt gebrühtem Kaffee, trinkfertigen Cocktails, Kombucha, CBD/THC-infundierten Getränken und Sake-Getränken beinhaltet.

Die sechs fusionierten Unternehmen, Alpha Brewing Operations, GW Kent, Twin Monkeys, Stout Tanks and Kettles, Brewmation und Automated Extractions, sind führend in der Herstellung von Anlagen für die Craft-Beverage-Industrie und bieten die essentielle Infrastruktur und Technologie zur Diversifizierung der Branche. Die fünf Gründer der sechs Unternehmen werden in leitenden Positionen bei Lotus bleiben: Matt Rennerfeldt, John Watt, Kevin Weaver, Josh Van Riper und Randy Reichwage. John Ansbro, ein Branchenveteran mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Anlagenbau, wurde zum Chief Executive Officer von Lotus ernannt. Ansbro hatte zuvor leitende Positionen bei Alfa Laval, Johnson Controls und der GEA Group inne.

"Lotus bietet alles, was Getränkehersteller benötigen, um die erstaunlichen handwerklichen Produkte herzustellen, die sie lieben, für Menschen, die sie lieben", sagte John Ansbro, CEO von Lotus Beverage Alliance. "Unser Team verfügt über ausgewiesene Branchenerfahrung und ein breites Spektrum an Experten, die dazu beitragen, die Produktion von handwerklich hergestellten Getränken für die Konsumenten zu optimieren."

Lotus Beverage Alliance vereint diese führenden Anlagenhersteller unter einem Dach und wird damit zum einzigen Komplettanbieter, der sich den Crafting-Möglichkeiten für Getränkehersteller widmet, von national tätigen Getränkelieferanten bis hin zu passionierten Craft-Liebhabern. Lotus Beverage Alliance stellt mehr als 1.500 erstklassige Produkte her, darunter schlüsselfertige Sudhausanlagen, konische Fermenter aus Edelstahl 304, Braukessel, IBC-Behälter, Tanks mit verschiedenen Fassungsvermögen, Maischebottiche, Brite-Tanks, Konservierungssysteme, Automatisierungs- und Steuersysteme und Verpackungsmaterial. Hinzu kommen thermische Verfahren und Sanitäranlagen, Rohmaterialversorgung, Ersatzteile und vieles mehr.

Als weiteres Novum in der Branche hat Lotus ein eigenes Finanzierungsprogramm eingeführt, das den Kunden erschwingliche Finanzierungsoptionen bietet und damit Kostenbarrieren für Start-ups und kleinere Getränkehersteller beseitigt. Die Kreditgenehmigung erfolgt in der Regel in weniger als 24 Stunden, um den Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten.

"Was für eine kühne Vision, so angesehene Führungskräfte aus den jeweiligen Segmenten der handwerklichen Getränkelieferanten zusammenzubringen. Das Ergebnis dieses Zusammenschlusses wird mit Sicherheit ein exponentielles Wachstum und fortgesetzte Getränkeinnovation für die Produzenten handwerklich hergestellter Getränke bedeuten", so Banjo Bandolas, Direktor für Werbung und Vertrieb bei ProBrewer.com. "Lotus erweist sich als Vorreiter, indem es eine zentrale Anlaufstelle für Craft-Brauereien und Unternehmen schafft, die sich auf Produkte ‚jenseits des Bieres' konzentrieren. Ich bin gespannt, wohin die Entwicklung gehen wird."

Getränkehersteller, die sich für Lotus Beverage Alliance als vertrauenswürdigen Ausrüstungspartner entscheiden, können Folgendes erwarten:

Reaktionsschnellen und kompetenten Kundendienst

Eine Lieferkette aus einer Hand für alle Produktionsanforderungen

Lieferfertige Produktionsteile und -ausrüstung

Leistungsstarke Anlagen mit langer Lebensdauer

Nahtlose Anlagenintegration mit verschiedenen Fremdmarken

Möglichkeiten zur Reduzierung von Betriebskosten und Stillstandszeiten durch Automatisierung

Höhere Verfügbarkeit und Effizienz der Produktionsprozesse

Technische und operative Unterstützung nach dem Kauf

Proprietäres Kauffinanzierungsprogramm mit einer typischen Genehmigungsfrist von 24 Stunden

Lotus Beverage Alliance bietet umfassende Unterstützung für Start-ups und Scale-ups, einschließlich:

Brauen und Destillieren

Schnellversand von Ausrüstung und Teilen

Verpackung

Automatisierung und Steuerungen

Extraktverarbeitung

Unterstützung der Getränkeherstellung

Nach dem Zusammenschluss der sechs Unternehmen umfasst die Eigentümerstruktur der Lotus Beverage Alliance die Gründer aller sechs Unternehmen. Darüber hinaus hat Lotus ein Programm zur Mitarbeiterbeteiligung eingeführt, das für die Mitarbeiter keine Kosten verursacht. Die Mitarbeiterbeteiligung wurde auf jeden einzelnen Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ausgedehnt. Untersuchungen haben gezeigt, dass breit angelegte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme die Bindung der Arbeitnehmer an das Unternehmen verbessern, Einkommensunterschiede verringern und zu höheren Gewinnspannen sowie besserem Wachstum und höherer betrieblicher Effizienz in verschiedenen Bereichen des Unternehmens führen. Lotus hat bei der Entwicklung dieses Mitarbeiterbeteiligungsprogramms mit Ownership Works (https://ownershipworks.org/) zusammengearbeitet. Die Fusion von Lotus wurde von Ronin Equity Partners, einer in New York ansässigen Investmentgesellschaft mit langfristigem Wachstumsfokus, vermittelt. Ronin ist ebenfalls ein Investor von Lotus.

Lotus Beverage Alliance wird vom 21. bis 23. April auf der Specialty Coffee Expo in Portland, Oregon, an Stand Nr. 456 sowie vom 7. bis 10. Mai 2023 auf der Craft Brewers Conference in Nashville, Tennessee, an den Ständen Nr. 500 und Nr. 945 vertreten sein.

Über Lotus Beverage Alliance:

Lotus Beverage Alliance ist ein Zusammenschluss erfahrener Unternehmen mit umfassendem Know-how und professionellen Einblicken in die Craft-Beverage-Industrie. Das Unternehmen wurde gegründet, um Craft-Brauereien ein fortschrittliches und umfassendes Produktsortiment, sachkundige technische Beratung, sofortige Verfügbarkeit von Ausrüstung und Ersatzteilen sowie einen ausgezeichneten Kundendienst zu bieten. Weitere Informationen über Lotus Beverage Alliance finden Sie unter lotusbevalliance.com. Crafting Possibilities.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005260/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienanfragen:



Medien für Craftbier:

Jesse P. Cutler, JP Cutler Media, 415.318.9663, jesse@jpcutlermedia.com



Medien für Wein/Spirituosen/Getränkespezialitäten:

Michelle Barry, Chameleon Collective

603.809.2748

LotusBeverage@chameleon.co