Die Wahrscheinlichkeit für eine bald kommende Rezession in den USA liegt bei 100% - wenn die historischen Parameter aus der Finanzgeschichte nicht völlig daneben liegen. Dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession so überragend hoch ist, läßt sich an zwei Konjubnkturdaten zeigen, die heute erneut veröffentlicht wurden: der Philadelphia Fed Index und die US-Frühindikatoren (LEI). Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...