DJ Pro-russische Hacker greifen Eurocontrol an

Von Bojan Pancevski

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol ist nach eigenen Angaben von pro-russischen Hackern angegriffen worden. Die Webseite der Organisation war am Donnerstagabend zeitweise nicht erreichbar.

Der Cyberangriff auf die Website der Organisation habe am 19. April begonnen, sagte eine Sprecherin der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (kurz: Eurocontrol). Die Flugsicherung sei nicht beeinträchtigt worden.

"Seit dem 19. April wird die Webseite von Eurocontrol von pro-russischen Hackern angegriffen. Der Angriff führt zu Unterbrechungen der Website und der Verfügbarkeit des Webs", sagte die Sprecherin. "Es gab keine Auswirkungen auf die europäische Luftfahrt."

Ein hochrangiger Eurocontrol-Vertreter, der mit der Situation vertraut ist, sagte, die Organisation habe ihre operativen Systeme virtuell gesichert und die Sicherheit des Flugverkehrs sei nicht gefährdet. Allerdings sei die interne und externe Kommunikation betroffen gewesen, so dass einige der rund 2.000 Mitarbeiter gezwungen seien, über WebEx und andere kommerzielle Tools zu kommunizieren. "Es war ein harter Cyber-Kampf, und obwohl der Betrieb völlig sicher ist, war es schwierig, andere Dinge zu tun", sagte er.

Eurocontrol ist für die Sicherheit des Luftverkehrs in Europa von zentraler Bedeutung, die Organisation kontrolliert den grenzüberschreitenden Verkehr in den von den nationalen Luftfahrtbehörden abgedeckten Lufträumen. Darüber hinaus ist das Büro in Maastricht in den Niederlanden die direkte Flugverkehrskontrolle im oberen Luftraum für dieses Land sowie für Belgien, Luxemburg und Nordwestdeutschland zuständig, und zwar sowohl für zivile als auch für militärische Flüge.

Die europäischen Behörden sind besorgt, dass Russland Teile der europäischen Verkehrs-, Kommunikations- und Energieinfrastruktur angreifen könnte, seit das Land im Februar vergangenen Jahres die Ukraine angegriffen und damit die größte Konfrontation mit dem Westen seit dem Kalten Krieg ausgelöst hat.

April 20, 2023 14:13 ET (18:13 GMT)

