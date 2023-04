Aurubis: die Kupferhütte glänzt mit starken Zahlen!

Das Hamburger Traditionsunternehmen profitiert vom höheren Preisniveau beim "roten Gold". Aurubis (NDA) mit stabilem Wachstum. Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: NDA ISIN: DE0006766504

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Kupferkonzerns legte in den vergangenen sechs Monaten rund 40 Prozent zu, wozu auch die gestiegenen Notierungen am Rohstoffmarkt beigetragen haben. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch testete heute und gestern die 20-Tagelinie, die Schlusskurse lagen aber jeweils darüber.

Chart vom 20.04.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 86.08 EUR

Meinung: Die Ursprünge des Unternehmens lassen sich bis auf den Ersteintrag von 1783 als "Beit, Marcus und Salomon, Gold- und Silberscheider" im Hamburger Kaufmannsalmanach zurückführen. Von 1866 bis 2009 trug es den Namen "Norddeutsche Affinerie AG", an den heute noch das Börsenkürzel NDA erinnert. Nach der Übernahme des belgischen Wettbewerbers Cumerio erfolgte die Umbenennung in Aurubis, ein Kunstwort aus aurum für Gold und rubis für rot, das für "rotes Gold", also Kupfer, steht. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten Jahre zeigte konstant nach oben und auch die Dividendenzahlungen wachsen stetig. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 fielen besser aus als erwartet.

Setup

Mögliches Setup: Für die nächsten Quartalszahlen am 11. Mai ist die Analystengemeinde ebenfalls optimistisch, jedoch kann nach dem Plus von 40 Prozent in sechs Monaten auch schon einiges eingepreist sein. Vorsichtige Trader steigen vorab aus. Grundsätzlich orientieren wir uns für unser Long Setup an der letzten Tageskerze und ermitteln das Kursziel per Measured Move. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NDA.

Veröffentlichungsdatum: 20.04.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.