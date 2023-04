Am heutigen Tag präsentiert sich Gold bislang fast durchweg in freundlicher Verfassung, was auch durch die wie auch von uns erwartet insgesamt schwachen US-Konjunkturdaten-Vorlagen um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr gestützt wurde. Es ist jedoch noch verfrüht, davon auszugehen, dass Gold damit seine kräftige Korrektur vom 14. - 19.04. nun bereits definitiv überwunden hätte.Gegenwärtig notiert Gold (TVC:GOLD) um 20:25 Uhr mit 2005 USD um + 0,5 % über seinem Vortagesschluss, nachdem im Tageshoch nach den US-Konjunkturdaten-Publikationen sogar ...

