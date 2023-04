Die Ölpreise haben am Donnerstag an die schwache Entwicklung der Vortage angeknüpft und deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Abend 81,17 US-Dollar. Das waren 1,95 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 1,79 Dollar auf 77,37 Dollar.Seit einigen Tagen werden die Erdölpreise durch eher schwache US-Wirtschaftsdaten belastet. Der Konjunkturbericht ...

