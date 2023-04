NEW YORK (dpa-AFX) - Eher negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten etwas belastet. Zudem naht mit dem saisonal ohnehin schwachen Monat Mai auch der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte die dennoch zwischenzeitlich erzielten Gewinne nach einem schwachen Auftakt nicht behaupten. Er hielt sich zum Schluss aber mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 33 786,62 Punkte recht ordentlich. Etwas stärker verloren die anderen Indizes: Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,60 Prozent auf 4129,79 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,78 Prozent auf 12 985,98 Zähler ein./gl/he

