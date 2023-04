DJ Kanada sagt Volkswagen 10 Mrd USD für Batteriewerk in Ontario zu

Von Paul Vieira

OTTAWA (Dow Jones)--Kanada hat am Donnerstag zugesagt, der Volkswagen AG über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten. Die Bekanntgabe kommt einen Tag vor dem Besuch von Premierminister Justin Trudeau und des Premierministers von Ontario, Doug Ford, in St. Thomas, Ontario, wo sich einst ein großes Fahrzeugmontagewerk von Ford befand, um offiziell Einzelheiten über das VW- Werk bekannt zu geben.

Ursprünglich hatte VW Mitte März seine Pläne für den Bau des Werks im Südwesten Ontarios vorgestellt, um von den reichen Rohstoffvorkommen des Landes zu profitieren - und möglicherweise von den US-Gesetzen zur Förderung von Investitionen in grüne Technologien in Nordamerika. Einzelheiten des Finanzpakets, das Kanada Volkswagen angeboten hat, wurden zuvor von Bloomberg berichtet. Ein kanadischer Beamter bestätigte, dass die Bloomberg zur Verfügung gestellten Details korrekt waren.

Vertreter von Volkswagen reagierten nicht sofort auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

April 20, 2023 15:58 ET (19:58 GMT)

