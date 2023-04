Der Autobauer Mercedes-Benz hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als am Kapitalmarkt erwartet. In der wichtigsten Sparte mit dem Autobau erzielte der DAX-Konzern vorläufigen Zahlen zufolge eine um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 14,8 Prozent, wie es am späten Donnerstagabend von den Stuttgartern hieß.Das war zwar weniger als im außergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum mit 16,4 Prozent. Analysten am Aktienmarkt hatten laut dem Unternehmen aber nur mit 13,4 ...

