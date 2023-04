Freiburg (ots) -



Man sollte sich nicht täuschen: Nur weil Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew erklärt, der Ukraine stehe ein Platz im Bündnis zu, heißt das noch lange nicht, dass ein Beitritt des von Russland überfallenen Landes näher rückt. Wenn es denn je dazu kommt. Schon Finnland und Schweden mussten feststellen, wie schwer sich die Nato-Tür öffnen lässt. Im Fall der Ukraine ist alles viel komplizierter. Das Land befindet sich im Krieg, Russland hat ukrainische Gebiete besetzt und annektiert. Trotz aller Hilfe für Kiew dürften nicht wenige Nato-Staaten davor zurückschrecken, diesen Konflikt ins Bündnis zu holen. Schließlich will niemand in der Allianz eine direkte Konfrontation mit Russland. https://mehr.bz/wsj (BZ-Plus)



