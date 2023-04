FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind wohl auch am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten. Nach dem etwas schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent schwächer auf 15 781 Punkte. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus.

"Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei.

In New York waren die Indizes am Vortag nach schwachen Quartalszahlen einiger Unternehmen wie American Express , AT&T , Philip Morris oder Tesla ebenfalls unter Druck geraten. In Deutschland stehen am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP und von Mercedes -Benz im Fokus./ajx/zb