Das Geschäft bei Holcim knickte im 1. Quartal ein. Der Verwaltungsrat versucht sich in verbaler Schadensbegrenzung, doch die Abschwächung des operativen Geschäfts trifft den Umsatz und die Profitabilität. BHP senkt die Produktionsprognosen. Sowohl bei Kupfer, Nickel als auch Stahlkohle wird der größte Bergbaukonzern für dieses Jahr vorsichtiger. Mercedes Benz hält wichtige Eckdaten zurück. Die Vorabdaten zum 1. Quartal enthalten keine Angaben zum Umsatz.Die Aktienmärkte in Asien beenden die Woche mit Verlusten. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...