Die Aktionäre deutscher Börsenkonzerne können für das abgelaufene Geschäftsjahr auf eine Rekordsumme an Dividenden hoffen. Die Aktiengesellschaften in Deutschland wollen in diesem Jahr insgesamt rund 75 Mrd. Euro an ihre Anteilseigner ausschütten - 9 % mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie. Das geht aus Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des isf Institutes for Strategic Finance an der FOM Hochschule hervor. Dabei profitieren vor allem Aktionäre der DAX-Konzerne vom Dividendensegen. Die 40 Konzerne der obersten deutschen Börsenliga schütten geschätzt 52,5 Mrd. Euro aus, allein die drei Autobauer MERCEDES-BENZ, BMW und VW kommen zusammen auf rund 15,5 Mrd. Euro. Besonders hervorgehoben werden muss an dieser Stelle aber HAPAG-LLOYD: Die Traditionsreederei will 11,1 Mrd. Euro ausschütten und ist damit der größte Einzelzahler. Je Aktie werden 63 Euro gezahlt, womit der Vorjahreswert nahezu verdoppelt wird.



Ob das lustige Ausschütten auch im nächsten Jahr noch stattfindet, steht allerdings in den Sternen. Fakt ist nämlich, dass die positive Dividenden-Bilanz des Geschäftsjahres 2022 auch von starken Einmaleffekten getrieben wird. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das Jahr weiter entwickelt...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



