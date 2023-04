Das starke Comeback von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether in diesem Jahr hat noch nicht jeden Investoren überzeugt. Nach einem Katastrophen-Jahr für Bitcoin und Co ist das Krypto-Lager weiterhin gespalten. Die größte Kryptowährung der Welt liegt seit Jahresbeginn über 70 % im Plus, nachdem sie im letzten Jahr um über 64 % eingebrochen war. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...