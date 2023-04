Gold: Oberhalb dieser Marke kaufe ich zu

Anzeige / Werbung Der Optionsmarkt zeigt uns die wahren Widerstände und Unterstützungen die Region um 2000 bis 2100 US-Dollar bleibt im Goldpreis hart umkämpft. Wie bereits in vorangegangenen Artikeln aufgezeigt, lauten auf diese Marken extrem viele Wetten am Optionsmarkt. Da der überwiegende Teil der Optionsgeschäfte Stillhaltergeschäfte sind, haben hohe Call-Open Interests den Charakter eines Widerstands, bei dessen Durchstoßen eine ganze Reihe von Marktteilnehmern in Schieflage gerät und den Future zwecks Hedging kauft. Einen weiteren prozyklischen Zukauf werde ich erst tätigen, wenn die 2200er-Marke durchbrochen wurde. Wie wir am Options Open Interest Profile für den Juni-Liefertermin sehen können, liegt bei 2200 das größte Call-Open-Interest. Wenn dieses überwunden wird, sind wir nicht nur klar auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen, was mediale Aufmerksamkeit bringen wird, sondern haben auch das Gros der spekulativen Kräfte auf dem falschen Fuß erwischt. Bislang tut sich Gold aber immer wieder in der Region 2000-2050 US-Dollar schwer und hat den entscheidenden Befreiungsschlag noch nicht landen können. Schrittweise ging es von einem zum nächsten Kaufsignal, aber es steht alles noch auf sehr wackeligen Beinen bis dato. In der Vergangenheit erwiesen sich Ausbrüche immer wieder als Fake-Breakout. 7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025 In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Call Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

