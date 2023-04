The following instruments on XETRA do have their first trading 21.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.04.2023Aktien1 NO0010781206 Self Storage Group ASA2 GB00B5TFC825 Botswana Diamonds PLC3 GB00BMWRZ071 Dowlais Group Plc4 CA10170T3073 Boundary Gold and Copper Mining Ltd.5 US3455232039 Foresight Autonomous Holdings Ltd.6 US68559A2087 Orbital Infrastructure Group Inc.Anleihen/ETF1 US06051GLH01 Bank of America Corp.2 CH1230759495 Credit Suisse [Schweiz] AG3 AT0000A33TK5 Erste Group Bank AG4 USU57346AP07 Mars Inc.5 XS2611221032 Permanent TSB Group Holdings PLC6 DE000A30VVF3 reconcept Solar Deutschland GmbH7 LV0000870137 Amber Beverage Group Holding S.à r.l8 US06051GLG28 Bank of America Corp.9 USU2285XAZ97 CSC Holdings LLC10 XS2615562274 Grünenthal GmbH11 XS2615271629 Jyske Bank A/S12 XS2615680399 Municipality Finance PLC13 US744330AA93 Prudential Funding (Asia) PLC14 US045167FW84 Asian Development Bank (ADB)15 DE000A351P20 Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen16 DE000HLB47C2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 USU57346AQ89 Mars Inc.18 USU57346AR62 Mars Inc.19 US06406RBQ92 The Bank of New York Mellon Corp.20 US06406RBR75 The Bank of New York Mellon Corp.21 LU2572257124 Amundi MSCI World III UCITS ETF