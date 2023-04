Mercedes hat heute Nacht vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht, und SAP hat heute früh die offiziellen Quartalszahlen präsentiert. Schauen wir uns das an. Mercedes mit vorläufigen Ergebnissen Mercedes schrieb in einer kurzen Mitteilung (vollständige Meldung am 28. April) Folgendes: Die Mercedes-Benz Group hat im ersten Quartal 2023 starke finanzielle Ergebnisse erzielt und die Erwartungen des Kapitalmarkts insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...