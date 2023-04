Der DAX setzt seine Verlustserie fort. Am Freitagmorgen startet er abermals tiefer. Dabei stehen die Aktien von SAP, Mercedes und Bayer im Fokus. Der DAX kommt zum Wochenschluss kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex notierte mit 15.780 Zählern zum Handelsstart knapp im Minus. Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen hatten zuletzt die Stimmung am Markt getrübt. "Niemand kann im Moment seriös sagen, ob wir uns in einer kurzen Phase des Durchatmens ...

