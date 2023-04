Linz (www.anleihencheck.de) - Mitten in dieser an den Finanzmärkten ruhigen Woche wertete der Ungarische Forint (HUF) deutlich ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Barnabás Virág, Vizegouverneur der Ungarischen Nationalbank (MNB), habe in einem am Mittwoch erschienenen Interview signalisiert, dass die MNB bei ihrer geldpolitischen Sitzung am nächsten Dienstag den bestehenden breiten Zinskorridor von oben ausgehend schmälern könnte. Der offizielle Leitzinssatz, der sich mit 13,00% (unverändert seit September 2022) am unteren Ende des Korridors befinde, sei der höchste Leitzins in der Europäischen Union; der overnight Einlagensatz liege sogar bei 18,00%. ...

