Hannover (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen profitierten von schwachen heimischen Konjunkturdaten (z.B. eingetrübtes Geschäftsklima der US-Region Philadelphia im April), so die Analysten der Nord LB.Heute sei eindeutig der Tag der Einkaufsmanagerindices. Im Verlauf des Vormittags werde S&P die global erhobenen Umfrageergebnisse von Unternehmen sowohl der verarbeitenden Sektoren als auch der Dienstleistungsbereiche bekannt geben. Es werde mit den Werten aus Frankreich beginnen, dann würden Deutschland, Euroland, Großbritannien folgen und den Abschluss bilde am Nachmittag die USA. Neben der grundsätzlichen Tendenz in den einzelnen Indices sei auch zu beobachten, ob die zuletzt frappierende und bemerkenswerte Differenz zwischen schwacher Produktion (Werte unter 50 Punkten) und stabilen Dienstleistungen (Werte über 50 Punkten) weiter bestehen bleibe oder schrumpfe. (21.04.2023/alc/a/a) ...

