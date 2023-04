Zürich (www.anleihencheck.de) - Der CoCo-Anleihen-Markt war im vergangenen Quartal sehr volatil aufgrund der Abschreibung von Credit Suisse (CS) CHF AT1-Bonds, so die Experten von Swisscanto.Mit sechs Prozent Gewichtung habe es sich bei der Credit Suisse um den zweitgrößten Emittenten auf dem AT1-Markt gehandelt, der damit den zweiten Ausfall dieses Anleihentypus seit Bestehen des CoCo-Markts (nach Banco Popular in 2017) habe verkraften müssen. Die Credit Spreads des AT1-Markts, gerechnet am ICE BofA Contingent Capital Index, seien mit 455 Basispunkten (Bp) ins Jahr gestartet und am Tag nach der Abschreibung von CS AT1-Bonds auf 690 Bp gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...