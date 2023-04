Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland, Frankreich und der Eurozone zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Fraglich sei, ob die Zahlen mehr Klarheit über die konjunkturelle Entwicklung und Perspektive liefern würden. Die zuletzt eher verhaltenen Stimmungsbarometer wie ZEW und sentix würden auf wenig veränderte Industrie-PMIs hindeuten. ...

