DAX: Der gestrige Rücksetzer sollte wachrütteln! von Sven Weisenhaus Der DAX zeigte gestern erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit wieder deutliche Schwäche. Um rund 160 Punkte bzw. 1 % ging es abwärts. Das letzte Mal setzte der deutsche Leitindex am 24. März derartig stark zurück. Schon fast einen Monat ist das her. Die Aufwärtstendenz des DAX hat sich also in den vergangenen Tagen und Wochen sehr stabil entwickelt. Der aktuelle Rücksetzer war daher fällig, auch, um die Märkte mal wieder etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...